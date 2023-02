Com 95% dos serviços digitais, Detran-MS quer facilitar acesso ao cidadão

Rudel destacou o trabalho desenvolvido em parceria com os prefeitos dos 79 municípios / Divulgação

Mesmo com grande parte dos serviços disponíveis no meio digital, uma das metas que o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, tem para 2023 é tornar esses acessos ainda mais fáceis para a população.

“Nós avançamos muito em termos de tecnologia. Qual é a nossa preocupação agora? Eu tenho 95% dos meus serviços de modo digital, mas eu preciso que o meu cliente use isso com facilidade”, enfatizou durante entrevista ao Programa Rádio Livre na FM Educativa nesta sexta-feira (10).

Um exemplo desses avanços é a transferência de propriedade de veículos, que antes era bastante burocrática e hoje pode ser feita pelos meios digitais sem a necessidade de ir até uma agência. “Não precisa mais ir em cartório, não precisa mais ir em lugar algum. Mas é fácil? Eu consigo fazer? Avançar nesse sentido é a nossa meta para esse ano”.

Além do site e do aplicativo Detran MS, desde abril do ano passado, os condutores da Capital têm à disposição a primeira agência 100% digital. A unidade fica no Shopping Norte Sul, funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30, e permite que o cidadão realize inúmeros serviços.

A impressão do CRLV, licenciamento, a consulta de débitos, a emissão de guias e o pagamento via pix ou cartão de débito estão entre os inúmeros serviços disponíveis na agência. Também é possível solicitar renovação ou segunda via da CNH, fazer a atualização de endereço, entre outros.

Ainda durante a entrevista, Rudel destacou o trabalho desenvolvido em parceria com os prefeitos dos 79 municípios, e que tem levado melhorias por meio de obras para reforma de agências, a modernização de serviços e a aplicação de recursos em equipamentos semafóricos, e sinalização vertical e horizontal.