Termômetros devem registrar 43ºC nesta semana em Aquidauana

Aquidauana está sob alerta de “Intensa Onda de Calor”, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Na última semana do inverno, o alerta começa nesta segunda-feira (18) e se estende até domingo (24), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), as temperaturas podem ultrapassar a casa dos 40ºC nesta semana.

O boletim meteorológico semanal, publicado pelo Cemtec nesta manhã, indica que a previsão do tempo para a semana apresenta elevação das temperaturas, com variação entre 40 e 43ºC. Outro ponto destacado pelo boletim, diz respeito às baixas umidades relativas do ar que pode variar de 10 a 20%.