Com chances de chuva, Aquidauana terá domingo com 32°C

Tempo em Aquidauana / Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

Aquidauana terá tempo instável neste domingo, 16, com chances de chuva e calor de 32°C, conforme o Cemtec (centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A previsão para este domingo em Mato Grosso do Sul marca tempo instável devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados. Chuvas fracas e moderadas atingem grande parte do Estado.

Em Campo Grande, a mínima será de 21°C e a máxima de 29°C. Na região da Grande Dourados, a temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima de 28°C. No Sul, Ponta Porã terá 21°C de mínima e 27°C e Iguatemi com mínima de 20°C e 28°C. No leste, Anaurilândia com mínima de 20°C e máxima de 30°C.

Na região Norte, Coxim tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, Aquidauana com mínima de 22°C e máxima de 32°C, Corumbá terá 23°C de mínima e máxima de 29°C. Porto Murtinho começa o dia com mínima de 23°C e sobe para 30°C de máxima, ao longo do dia.