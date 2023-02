Com chuvas fracas e moderadas no Estado, sexta-feira tem previsão de tempo instável

Amanhecer do dia em Aquidauana / Rhobson Lima

Nesta sexta-feira (24) a previsão é de tempo instável, com chuvas fracas e moderadas em pontos isolados no Estado. Existe possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Sul e Leste.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as chuvas podem ocorrer preferencialmente durante o período da tarde, devido o transporte de umidade e aquecimento diurno. Os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40 e 60 km por hora.

Em Campo Grande a temperatura varia entre 21°C e 28°C. Já em Dourados tem mínima de 20°C e máxima de 28°C. Para Corumbá, na região do Pantanal, a temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 23°C. Na região Norte, em Coxim, a máxima chega a 32°C e mínima fica em 22°C.