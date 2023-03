Com chuvas prejudicando turismo, gestão estuda estratégias

Reunião pela manhã / Divulgação

As chuvas intensas que atingem a região Bonito/Serra da Bodoquena nesses últimos dias têm causado muitos estragos numa das regiões turísticas mais importantes de Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de MS), Bruno Wendling, se reuniu com o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, para traçarem estratégias que auxiliem o turismo local.

“Recebi o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, e sua equipe para falarmos sobre as chuvas que castigaram a região e dos desafios para o destino. A Fundação de Turismo de MS está comprometida com o desenvolvimento de um projeto estruturante para a região, que visa a reorganização das atividades econômicas com foco na sustentabilidade”, avalia Wendling.

Para o prefeito de Bonito, é importante pensar também no futuro. “Temos que olhar com bastante carinho para a nossa cidade de Bonito, que é a joia do Mato Grosso do Sul e do ecoturismo brasileiro. A nossa preocupação, tanto da prefeitura quanto da Fundação de Turismo de MS, é olhar Bonito para o futuro e em como queremos vê-la daqui 10, 20 anos”, pontua.

Ele cita a necessidade da parceria com o Governo de MS. “Vamos fazer um estudo sobre como podemos cuidar da nossa cidade em termos de meio ambiente e infraestrutura. Estamos fazendo um projeto, juntamente com o Governo do Estado, para resolvermos também o problema atual de turvamento das águas cristalinas em períodos de muita chuva”, complementa o prefeito.

Ações de Governo

No início desta semana o governador Eduardo Riedel sobrevoou as áreas atingidas para avaliar quais as primeiras ações a serem tomadas para reestabelecer a normalidade. Na região sudoeste do estado ele se reuniu com os prefeitos de Bonito (Josmail Rodrigues), Bela Vista (Reinaldo Piti), Bodoquena (Kazu Horii), Porto Murtinho (Nelson Cintra), Guia Lopes da Laguna (Jair Scapini), Jardim (Clediane Matzenbacker), Nioaque (Valdir Junior) e Miranda (Fábio Florença) para ouvir as demandas de cada município.

"Se é problema dos municípios, é problema do Estado. Vamos atacar de imediato [os problemas] com o reforço de maquinário. Será necessário muita capacidade de mobilização para atender essa demanda em um curtíssimo prazo. Vamos precisar mobilizar forças para atender o escoamento, então o Governo veio aqui presencialmente para passar essa mensagem que estamos aqui para auxiliar, e não só olhando à distância da Capital", destaca.

Chuvas intensas

Entre janeiro e fevereiro, a região sudoeste, mais especificamente nas proximidades de Bonito, registrou 600 milímetros de chuva, o que para o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, gera um "impacto fulminante". Na decorrida semana, praticamente em um dia, a chuva acumulou cerca de 300 milímetros, culminando em estragos.