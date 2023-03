Com curso de fabricação de pães e salgados, Sanesul promove curso de geração de renda em Rio Verde

A Sanesul realizou ações que fazem parte do projeto social que acompanha a obra de esgotamento sanitário implantado em Rio Verde.

Com a participação de 25 moradores beneficiados com a rede de esgoto, o grupo participou do curso de geração de renda para a fabricação de pães e salgados nos dias 15 e 16 de março, na dependência do Cras (Centro de Referência da Assistência Social).

A Gemam (Gerência de Meio Ambiente e Ação Social) da Sanesul é a responsável pelo projeto. Segundo a equipe, os cursos de geração de renda são extremamente positivos, proporcionando independência financeira de homens e mulheres de todas as idades, e a melhoria da qualidade de vida das mesmas.

Ao mesmo tempo, os moradores participam de palestras sobre os impactos ambientais causados no dia a dia, como por exemplo o descarte do óleo de cozinha na rede de esgoto.

É uma oportunidade de orientar a população sobre como preservar o meio ambiente e as redes de coleta de esgoto fazendo o descarte adequado dos resíduos. O supervisor local da Sanesul, Dmitri Grance, explicou como é o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário e como cuidar para que ele não seja danificado ao longo dos anos.

Para realizar essas ações, a Sanesul conta com a parceria da prefeitura. Ana Mirian, secretária de Assistência Social do município, esteve presente na abertura do curso e também no encerramento para entrega dos certificados. Já a assistente social do Cras Gabriela Peckelhoff acompanhou as atividades durante os dois dias.

De maneira geral, os projetos sociais observam as características da população e da região atendida com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos quesitos econômicos, ambientais e sociais, e propõem ações para serem trabalhadas com esta população, conforme a realidade do local. No caso de Rio Verde, o curso de pães e salgados atende as necessidades dos moradores.