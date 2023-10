Com duas formas de ingresso, inscrições para Vestibular e PASSE UFMS seguem abertas

Divulgação

As inscrições para o processo seletivo do Vestibular e Passe UFMS continuam abertas até o dia 16 de novembro, pela página www.ingresso.ufms.br. As provas vão acontecem nos dias 3 (Vestibular) e 10 de dezembro (Passe), segundo o edital de abertura, poderão ser realizadas de forma presencial ou online, de acordo com o curso escolhido.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferta 10 mil vagas para o ano letivo de 2024, destas, 328 são para o campus de Aquidauana.