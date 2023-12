Com entrega de presentes, Aldeia Limão Verde nomeia conselho de segurança

Cerimônia Importantes na aldeia / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

A Aldeia Limão Verde recebeu nesta quinta-feira, 14, a cerimônia de posse do Conselho Comunitário de Segurança Indígena, o primeiro da região pantaneira.

A primeira-dama do Estado, Monica Riedel, esteve no evento como madrinha da campanha Caixa Encantada, que presenteia crianças para o Natal. Cerca de 300 crianças foram presenteadas.

“Essa comunidade me encantou, me deixou muito feliz pelo carinho e acolhimento, poder entregar essa forma de carinhoso atenção. Essa campanha é feita pelos servidores, encabeçada pela Secretaria de Administração e minha participação é como madrinha, dar visibilidade as ações que impactam na vida das pessoas. Para mim esta sendo uma honra”, disse.

A subcomandante-geral da Polícia Militar, Neidy Nunes Barbosa Centurião, esteve presente reforçando que a policia também esta envolvida no papel social.

“Arrecadar muitos brinquedos para ninguém ser esquecido, a gente sabe que é uma demanda muito grande, mas estamos com parcerias. O principal objetivo é atender nosso povo enquanto servidores, nos assentamentos, comunidades ribeirinhas e aldeias”.

Representando o prefeito Odilon Ribeiro e a Câmara de Aquidauana, o vereador Humberto Torres auxiliou na entrega de presentes e nomeação de membro a do conselho.

Conselho de segurança

Comandante do 7 ºBPM, Tenente-coronel Guilherme Dantas, explicou que o conselho permite o alinhamento de pautas da segurança publica, com a participação de moradores e policias. A região é a pioneira a receber o projeto.

“Dentro do preceito do orçamento comunitário, criamos o núcleo do conselho de segurança para a comunidade, reunindo bairros e comércio para participar e discutir a segurança de determina região. O primeiro da comunidade indígena vai trazer os anseios na parte de segurança. É uma troca de informação entre a policia e a comunidade, isso é um ganho muito grande.

Moradora que se credenciam e voluntários, discutam o precisam, por exemplo criação de projetos, iluminação e viaturas”.

Confira fotos do evento:

