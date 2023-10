Com investimento de R$ 2,5 milhões, Governo vai restaurar principal via de Novo Horizonte do Sul

Max Arantes

O Governo de Mato Grosso do Sul vai investir mais de R$ 2,5 milhões para restaurar a avenida Marcos Freire, em Novo Horizonte do Sul. O governador Eduardo Riedel formalizou nesta quarta-feira, 4, a ordem de serviço para o início da obra de restauração funcional do pavimento na principal via do município, em encontro no Receptivo do Parque do Prosa.

"Somos parceiros dos municípios e temos atuado com muita responsabilidade para auxiliar a todos. E assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Fazer o recapeamento da Avenida Marcos Freire, em Novo Horizonte do Sul é uma forma de proporcionar melhoria para quem mora na cidade, para o comerciante, e para quem está ali no dia a dia contribuindo para o crescimento do Estado", disse Riedel.

O prefeito Aldenir do Nascimento, o Guga, explicou que a melhoria só é possível com o apoio do Governo do Estado. "Com todos os compromissos constitucionais a serem cumpridos, com receita em queda, sem o auxílio do governador Eduardo Riedel e da equipe dele, não tinha viabilidade da gente dar esta esperança, esta alegria ao nosso povo".Com aproximadamente 1,1 quilômetros, em duas pistas, a avenida tem grande importância para a população de Novo Horizonte do Sul.

"A gente vai devolver à população o prazer de andar numa rua iluminada, com todas as normas de segurança estabelecidas, calçamento. A obra é na principal avenida da cidade onde tem comércio e todo mundo frequenta, por isso nos gera qualidade de vida", afirma Guga.

Também participaram da reunião para formalizar a ordem de serviço e início da obra o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, ao secretário Eduardo Rocha (Casa Civil) e a lideranças do município.