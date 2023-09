Com investimentos de R$ 2,2 milhões, UEMS inaugura laboratórios e herbário em Mundo Novo

Com impulso ao ensino, pesquisa e extensão, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) inaugura no município de Mundo Novo, o complexo que abrange o Laboratório de Fertilidade do Solo - Parque Analítico em conjunto com o Herbário Ernesto Vargas Baptista. A obra recebeu investimento de mais de R$ 2,2 milhões - com aproximadamente R$ 1,2 milhão em recursos do Governo do Estado e o restante repassado pela Itaipu Binacional. A entrega será na segunda-feira (18), às 9h30, no campus da UEMS de Mundo Novo.

Os espaços integram o projeto maior denominado "Laboratório de Fertilidade do Solo, Herbário e Ações Socioambientais e Técnico-Científicas na região do Conesul de Mato Grosso do Sul", com investimentos de aproximadamente R$ 8,7 milhões - em torno de R$ 5,4 milhões provenientes da Itaipu Binacional e R$ 3,2 milhões da UEMS, via Governo do Estado.

O lançamento é um marco histórico para o município de Mundo Novo e consolida o protagonismo da UEMS no desenvolvimento regional de Mato Grosso do Sul, potencializando a inovação e as pesquisas de ponta voltadas à agronomia e, também, à sustentabilidade. O complexo de laboratórios integra o esforço local da universidade junto ao programa de pós-graduação em Ciências Ambientais recém-aprovado junto ao CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Desenvolvimento

Os espaços inaugurados integram o projeto "Laboratório de Fertilidade do Solo, Herbário e Ações Socioambientais e Técnico-Científicas na região do Cone-Sul de Mato Grosso do Sul", que viabilizam a realização de análises de rotina físicas e químicas para atendimento aos produtores das regiões do Cone Sul e fronteira do Estado, e também das regiões oeste e noroeste paranaense e parte do Paraguai, além de um berbário para catalogação, armazenagem e exposição de espécies da flora local, regional, nacional e internacional.

O contexto da parceria fortalece o projeto de "Manejo e Uso Conservacionista de Água e Solo" do planejamento estratégico da Itaipu Binacional. É caracterizado ainda de modo a gerar conhecimento e informações científicas relevantes, tendo em vista as características socioeducacionais, econômicas e ambientais da região. Os investimentos contribuirão para o fortalecimento das atividades agropecuárias regionais e, ao mesmo tempo, ampliação dos conhecimentos sobre a biodiversidade regional.

O impacto de atuação dos espaços favorece a melhoria técnica para o agronegócio em geral, além de desenvolver pesquisas nas diversas áreas e atividades de extensão rural voltadas não apenas para a produção agrícola, mas também para a preservação ambiental, contribuirá, ao longo dos anos, para a melhoria da qualidade produtiva e conservação do solo e, consequentemente das bacias hidrográficas da região.

O Herbário Ernesto Vargas Baptista, para fins de caracterização da flora regional, é imprescindível para o conhecimento sobre a biodiversidade, compondo infraestrutura básica de suporte para o desenvolvimento científico, produtivo e de inovação tecnológica, a fim de promover desenvolvimento do agronegócio sustentável e consciente da região, juntamente ao conhecimento florístico regional e, consequentemente, a preservação ambiental.

Serviço

Lançamento de Obras da UEMS/Mundo Novo - Laboratório Analítico e Herbário.

Data: 18 de setembro de 2023.

Início: 9h30.

Local: Unidade Universitária da UEMS - Mundo Novo (MS)