Com investimentos de R$ 3,3 milhões, reforma da Escola Edson Bezerra é entregue em Itaporã

Thaís Davis

A reforma da Escola Estadual Edson Bezerra, em Itaporã foi entregue nessa sexta-feira, dia 30, pelo vice-governador Barbosinha e o secretário estadual de Educação, Hélio Daher. Com investimento de R$ 3,3 milhões, o local passou por revitalização.

A unidade escolar trabalha com a oferta do ensino em tempo parcial e é responsável por atender cerca de 400 estudantes, em turmas que vão desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.“A escola é o lugar onde passamos boa parte da nossa vida. Nesse ambiente, adquirimos conhecimento técnico e também exercitamos o respeito, a empatia e a cidadania. É o espaço de fazer amizades que levaremos para a vida. O rendimento escolar é diretamente influenciado pela estrutura que a escola possui, já que os alunos receberão estímulos ao acessar espaços bem planejados, organizados, alegres, prazerosos, conservados, confortáveis e higiênicos. Uma escola agradável incentiva ideias e interesse em aprender, além de estimular o convívio social e de lazer entre os estudantes, estamos gratos pela reforma”, enfatiza diretora Elaine Marsura.

Barbosinha mencionou a importância da entrega da unidade de Itaporã, “quero parabenizar a dupla de secretários Hélio Daher e Edio Castro que vêm realizando uma gestão dinâmica na educação de Mato Grosso do Sul, hoje o que vemos aqui é fruto de um trabalho organizado, são R$3.3 milhões que serão revertidos em educação de qualidade”, enfatiza.Prefeito Marcos Pacco relatou a parceria do município com Governo de MS. “Agradeço de coração ao governador Eduardo Riedel, deputados e senadores que contribuem com o desenvolvimento de nossa Itaporã, ninguém faz nada sozinho, além dos parceiros temos uma excelente equipe de governo, em especial agradecer ao secretário Hélio pelo apoio dado para nossas escolas da área urbana e distritos de Itaporã”.

Secretário de Educação, Hélio Daher relatou que toda vez que entrega uma escola arrumada aos estudantes ele fica orgulhoso. “Sabemos como é dificultoso, as vezes ficam um ano em um lugar adaptado até a conclusão da reforma, é complicado trabalhar, agradeço de coração a equipe (direção, professores, coordenadores, administrativos, cozinheiras, equipe da limpeza), que teve a paciência e a dedicação em trabalhar em um espaço adaptado para que pudesse receber uma escola nova”, finaliza.

Participaram da solenidade o secretário adjunto Edio Castro, deputado federal Geraldo Resende, deputado estadual Zé Teixei, vereadores de Itaporã, secretários, diretores e assessores municipais.

Reforma

O Governo do Estado investiu R$ 3,3 milhões na unidade escolar, sendo R$ 2,8 milhões com serviços de reforma geral e ampliação com acessibilidade, contemplando adequação da edificação às normas de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária.Os serviços de intervenção incluíram substituição de cobertura, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e águas pluviais, revestimentos de pisos, paredes e forros, esquadrias, pintura geral interna e externa, reforma dos banheiros e cozinha, adequação de calçadas internas e externas, reforma da quadra e demais adequações necessárias ao atendimento da comunidade discente.

Também foram investidos R$ 405 mil em equipamentos, sendo freezer, refrigerador, bebedouro, aparelhos de ar-condicionado, armários, mesas, gaveteiro, mesas de refeitório, conjuntos escolares, conjunto de professores, microcomputadores, tablets, Chomebooks, dentre outros.

Histórico

A Escola Estadual Edson Bezerra foi criada em 06 de janeiro de 1989, pelo Decreto nº 4939. Integra as seis escolas da Rede Estadual do Município de Itaporã, faz parte da Zona Urbana e se encontra na parte Sul de Itaporã. A Escola tem como característica principal, a distância do centro da cidade (1700 metros) atendendo a 06 conjuntos habitacionais.

O nome da Escola é uma homenagem a um dos fundadores do Município, Edson Bezerra, cerealista que chegou em Itaporã em 1953 e muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade.