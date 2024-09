Com obra finalizada, município de MS ganha vida

O Governo de Mato Grosso do Sul avança no compromisso de levar desenvolvimento e infraestrutura aos municípios, com a meta de alcançar 100% das cidades com pavimentação asfáltica. Em Aral Moreira, importantes obras de pavimentação e drenagem foram concluídas, promovendo progresso e melhorando a qualidade de vida da população.

Nos bairros Planalto e São Bernardo, as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais já estão 100% concluídas. O investimento, de R$ 2.065.415,60, proporcionou a execução de 6.591,01 metros quadrados de pavimento asfáltico, 1.015,23 metros de drenagem de águas pluviais, além da implementação de acessibilidade e sinalização viária.

As ruas contempladas no Bairro Planalto foram: Rua Altair Matoso de Oliveira, Rua José Limeira Sobrinho, Travessa Joana Gomes Dutra e Travessa Irne Flores. Já no Bairro São Bernardo, a Rua 11 de Outubro recebeu um novo pavimento, beneficiando os moradores com uma infraestrutura urbana de qualidade.

Além dessas obras, o Governo do Estado segue com outras frentes de trabalho em Aral Moreira, dentro do programa MS Ativo Municipalismo. No Bairro Vila Satélite, está em andamento uma obra de pavimentação e drenagem avaliada em mais de R$ 2,3 milhões, que já conta com 28,38% dos serviços executados.

Na Avenida Mato Grosso, os mesmos serviços estão sendo realizados, com um investimento de mais de R$ 3 milhões, já tendo alcançado 31,90% de execução.

Outras obras significativas também estão em andamento. Na Vila Marques, o Governo investe R$ 5 milhões em pavimentação, drenagem e restauração funcional do pavimento, com mais de 92% do projeto já concluído. Além disso, a obra de implantação e pavimentação da Rodovia MS-165, no trecho da Vila Marques até o entroncamento da MS-289, com 31,822 km de extensão, representa um investimento de R$ 62.702.518,16, reforçando a infraestrutura viária da região.

Outra intervenção importante é a restauração e adequação da capacidade de tráfego na Rodovia MS-286, que conecta o entroncamento da MS-386 ao trecho urbano de Aral Moreira. São 38,156 km de melhorias, com investimento superior a R$ 47,7 milhões, destinados a garantir maior segurança e eficiência no tráfego.

Entre as obras recentemente concluídas em Aral Moreira, destaca-se a construção de uma ciclovia na Rua Mato Grosso do Sul, ao longo da MS-286.

Com investimento de quase R$ 1,3 milhão, a ciclovia de 2 km, acompanhada de iluminação em LED solar, bancos e lixeiras, atendeu a uma demanda da Prefeitura e dos trabalhadores das cooperativas Coamo e Lar, que utilizam diariamente a via para ir e voltar do trabalho de bicicleta.

A obra reforça o compromisso do Governo do Estado, sob a liderança do governador Eduardo Riedel, em promover o bem-estar e a segurança dos trabalhadores locais.

Com essas ações, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura em Aral Moreira, impulsionando o progresso e a qualidade de vida na região.