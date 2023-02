Com prêmios de R$ 73 mil, Desfile de Fantasias do Corumbaense encerram amanhã

Concurso compreenderá quatro categorias / (Foto: Divulgação)

Terminam na próxima quarta-feira (7) as inscrições para o tradicional Desfile de Fantasias do Carnaval de Corumbá 2023. O evento marca a abertura oficial da maior festa carnavalesca do Centro-Oeste brasileiro e será realizado no dia 16 de fevereiro, a partir das 19h30, no Ginásio do Corumbaense Futebol Clube, localizado na avenida General Rondon.

O concurso compreenderá quatro categorias: Originalidade; Luxo Feminino; Luxo Masculino e Luxo Especial. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, localizada rua Dom Aquino, n° 1.380 – Centro, no horário das 8h às 13 horas.

As Inscrições deverão ser entregues mediante preenchimento de formulário específico publicado no DIOCORUMBÁ dessa quarta-feira, 18 de janeiro, anexo ao Edital 003/2023, onde constam todas as informações necessárias sobre o evento, promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico.

Também serão aceitas inscrições endereçadas à Fundação da Cultura e enviadas, através dos Correios ou de e-mail fcphcorumba@gmail.com, até a data de 08 de fevereiro. A premiação aos vencedores (as) será a seguinte:

1º Lugar de cada categoria – R$ 5 mil cada, totalizando o valor de R$ 20 mil;

2º Lugar de cada categoria – R$ 4 mil, totalizando o valor de R$ 16 mil;

3º Lugar de cada categoria – R$ 3 mil, totalizando o valor de R$ 12 mil.

Será entregue também o prêmio de “Hours Concours”, pela participação no desfile de Fantasias, no valor de R$ 5 mil para cada um dos quatro carnavalescos que receberam essa Honraria, totalizando um valor de R$ 20 mil.