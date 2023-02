Com quase tudo pronto, confira decoração da 9ª edição do Pirafolia

O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, está colorido e agitado para receber a 9ª edição do Pirafolia, Carnaval tradicional na região, que começa neste sábado (18) e segue até a próxima segunda-feira (20).

A decoração carnavalesca é vista desde a entrada do distrito ao comércio local. A praça, onde o show vai acontecer, também recebeu o colorido típico da festa.

O evento oferece praça de alimentação, decoração temática e muita diversão. A Banda Lilás e Armazém Brasil se apresenta todas as noites no evento, com entrada franca.

A 9ª edição da Pirafolia é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), e apoio das demais secretarias municipais.