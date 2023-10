Com rajadas de 77 km/h, temporal deixou rastro de estrago em Aquidauana

A tempestade repentina que atingiu Aquidauana, na tarde desta quinta-feira (19), registrou rajadas de vento de 77 km/h, segundo informado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Além da queda de energia em diversos bairros da cidade, foram registrados oito ocorrências pelos órgãos responsáveis.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), atendeu oito ocorrências, dentre elas uma foi queda de árvore sobre veículo e sem vítimas. Houve, também, atendimentos de vistoria técnica em um dos blocos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus II, ocasionado por queda de parte da parede e destelhamento do telhado.

Além disso, o órgão informa que foram registrados três ocorrências de incêndios florestais, repassados ao Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, que monitora e coordena o emprego das Guarnições de combate a incêndios florestais.

A Defesa Civil de Aquidauana relatou que cerca de cinco árvores caíram em Aquidauana, com a ventania. Não houve registro de vítimas, além disso, duas das árvores atingiram veículos.

Por fim, a Defesa informa que os órgãos da Prefeitura Municipal de Aquidauana estão trabalhando para atender as ocorrências, nesta manhã (20).

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), divulgou outro alerta de perigo potencial de tempestade para o estado de Mato Grosso do Sul e Aquidauana está entre as cidades em alerta. O sinal de atenção vai até às 10h do dia 21.

O INMET aponta que podem ocorrer pancadas de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Área que está sob alerta de tempestade. Fonte: INMET

Instruções: