Com risco de ser atropelado, tamanduá-bandeira é resgatado no Centro de Miranda

Animal foi resgatado sem ferimentos / (Foto: Divulgação)

Policiais Militares Ambientais de Miranda capturaram no final da manhã de sexta-feira, 14, um tamanduá-bandeira, no Centro da cidade, com risco de atropelamento.

Moradores para a PMA, informando que o animal estava caminhando pela área central, com riscos de atropelamento e pessoas já se aglomeravam muito próximas ao animal.

A PMA foi ao local e realizou a captura do tamanduá com uso de cambões e o colocou em uma caixa de contenção. O animal adulto, que não apresentava nenhum ferimento foi examinado por uma médica veterinária e foi solto em seu habitat natural, distante da cidade.