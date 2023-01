Comarca de Amambai abre inscrições para seleção de estagiário

Divulgação

De 30 de janeiro a 10 fevereiro estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários de Direito na comarca de Amambai. Os interessados devem se inscrever na secretaria do Foro, das 13 às 19 horas.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares e as provas serão realizadas no dia 8 de março, das 9 às 12 horas, no plenário do Tribunal do Júri do Fórum, que fica situado na Av. Pedro Manvailer, 4.557, na região central da cidade.

O processo seletivo será composto de prova objetiva, com 25 questões, abrangendo as matérias previstas no edital. O caderno de provas será liberado aos candidatos 60 minutos após o horário de início da prova e o gabarito será divulgado a partir de 24 horas após a realização das provas. A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum.

O candidato deverá apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e não terá acesso ao local de provas se estiver trajando bermudas, chinelos ou boné.

As vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da administração, observada a classificação, pelo período de um ano. O exercício do estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.