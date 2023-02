Comarca de Anaurilândia selecionará estagiários

O exercício do estágio terá validade de um ano / Divulgação

Estão abertas até o dia 24 de março as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Direito na comarca de Anaurilândia. Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares, do 1º ao antepenúltimo semestre.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Foro, das 12 às 18 horas, e as provas serão realizadas no dia 2 de abril, das 9 às 12 horas, (horário MS), no prédio do Fórum da comarca, que fica situado na Rua Floriano Peixoto, nº 1001, no centro de Anaurilândia.

A prova terá 10 questões de noções gerais de Direito e 10 de língua portuguesa e a listagem com nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 4 de abril.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. O caderno de provas será liberado aos candidatos após 60 minutos do início da prova.

O exercício do estágio terá validade de um ano. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.