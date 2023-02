Comarca de Batayporã abre inscrições do processo seletivo para estagiários de Direito

O certame consistirá na realização de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório / Divulgação

A comarca de Batayporã abre nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito. Os estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares, até o antepenúltimo semestre, terão até as 18 horas do dia 28 de fevereiro para comparecerem na Secretaria do Foro da comarca, localizada na Av. Brasil, 633, Centro, para efetivarem sua inscrição. O processo seletivo visa a formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJMS.

O certame consistirá na realização de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 12 questões de Noções de Direito e 8 de Língua Portuguesa; e uma prova discursiva, em que o candidato deverá elaborar redação contendo aproximadamente 10 linhas. Ambas ocorrerão no dia 5 de março, às 8 horas, na Escola Estadual Jan Antonin Bata, situada na Rua Isaías Inácio de Almeida, 736, Centro.

Com duração de três horas, não será permitida qualquer consulta aos candidatos, que deverão chegar com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova. Os estudantes devem ter em mãos documento de identificação com foto, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. O caderno de provas será liberado aos candidatos apenas 60 minutos após o seu horário de início.

Para ser considerado aprovado, o participante deve obter o percentual mínimo de 50% do total de pontos da prova, ressaltando que cada questão objetiva vale um ponto e a discursiva, 10. O gabarito será divulgado em até 24 horas após a realização do certame, e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do Fórum no dia 13 de março, a partir das 13 horas.

O candidato aprovado e convocado deverá cumprir jornada de estágio de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, fazendo jus a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.