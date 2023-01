Comarca de Deodápolis realizará processo seletivo para estagiários de Direito

Divulgação

Na próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, a comarca de Deodápolis abre inscrições para processo seletivo de estagiários do curso de Direito. Os estudantes terão até o dia 25 de janeiro para comparecerem na Secretaria do Foro da comarca, das 13 às 19 horas, para efetivar sua inscrição. O processo seletivo visa a formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão Pessoal do TJMS.

O concurso consistirá na realização de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, no dia 26 de janeiro, com 36 questões, sendo 15 de Direito, 15 de Língua Portuguesa e seis de raciocínio lógico. Com duração de quatro horas, o certame será realizado no Fórum de Deodápolis, localizado na Avenida Francisco Alves da Silva, s/n. O caderno de provas será liberado aos candidatos apenas 60 minutos após o horário de início da prova.

Para ser considerado aprovado, o participante deve obter o percentual mínimo de 50% do total de pontos da prova. O gabarito será divulgado no dia 27 de janeiro e a classificação preliminar com o nome e pontuação dos candidatos, afixada no mural do Fórum no dia 30 de janeiro, a partir das 13 horas. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 3 de fevereiro.

No dia da prova, o estudante deve comparecer no local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O candidato aprovado e convocado deverá cumprir jornada de estágio de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, fazendo jus a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

Podem participar alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares até o antepenúltimo semestre. As informações são da assessoria.