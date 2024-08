Combate aos incêndios no Pantanal completa 123 dias

Atualmente, Pantanal vive tragédia ambiental / FAB

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) realiza 365 ações de combate a incêndios florestais desde o início da temporada. O foco principal no momento é o incêndio grave na região da Nhecolândia, que ameaça o Parque Estadual do Rio Negro.

Na Nhecolândia, perto da Fazenda Tupaceretã e do Porto do Ciríaco, o incêndio se intensificou devido às altas temperaturas e ventos fortes. Equipes de bombeiros dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, além de integrantes da Força Nacional, estão lutando para controlar as chamas.

Em outras áreas, como Rio Verde e Porto da Manga, as equipes continuam monitorando e combatendo incêndios menores. O trabalho inclui o uso de 23 aeronaves e 7 caminhões de combate a incêndio.

Apesar dos esforços contínuos, as condições climáticas adversas, com altas temperaturas e baixa umidade, estão dificultando o controle total dos focos. As ações de prevenção também continuam, com 398 medidas implementadas desde o início da temporada.

A operação conta com a colaboração de diversas instituições e a coordenação de recursos para enfrentar os incêndios de maneira eficaz. A situação segue sendo monitorada de perto para minimizar os danos e proteger as áreas afetadas.