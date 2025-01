Começa hoje 2ª etapa da pré-matrícula nas escolas estaduais

Ricardo Agra, SED

Começa nesta segunda-feira (13) o período destinado à 2ª Etapa de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino) e segue até dia 17. São os últimos dias para quem deseja garantir a vaga em uma das 348 unidades escolares da Rede para o Ano Letivo de 2025.

O período de pré-matrículas é válido para estudantes que já fazem parte de REE ou para aqueles que desejam ingressar na Rede Estadual.

De acordo com o coordenador de informações educacionais da SED (Secretaria de Estado de Educação), Alciley Lopes, a partir do dia 13 de janeiro, quem ainda não fez a pré-matrícula, poderá fazer presencialmente, por telefone ou pelo site.

“No dia 13 vamos abrir novamente a pré-matrícula com as vagas remanescentes, então quem ainda não garantiu a vaga poderá fazer, porém apenas para as escolas que tiverem vaga”, pontua Alciley.

O preenchimento dos dados pode ser realizado de três maneiras: pelo portal www.matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular) ou de forma presencial na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Itanhangá Park. O preenchimento dos dados também pode ser realizado de forma presencial em qualquer unidade escolar da Rede Estadual.

Após a divulgação da lista de designação que aconteceu neste domingo, 12 de janeiro, a segunda etapa disponibiliza as vagas remanescentes da REE/MS.