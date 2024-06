Começam reuniões para monitoramento dos Contratos de Gestão 2024

O primeiro ciclo de reuniões para monitoramento dos Contratos de Gestão 2024 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) aconteceu na tarde de quarta-feira (12). Promovido pela Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), o encontro focou no planejamento, nas ações em andamento e nas entregas efetivas à população.

Este encontro serviu para medir os esforços da Seilog no planejamento estratégico e na execução dos compromissos pactuados, envolvendo suas vinculadas: Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado).

Atualmente, a pasta tem 10 projetos em andamento, totalizando 118 entregas à população e um investimento de R$ 1,6 bilhões planejado para 2024 em obras que visam melhorar a vida dos sul-mato-grossenses.

Representando o secretário da pasta Helio Peluffo, a secretária-adjunta da Seilog, Mirna Torres, destacou a rapidez com que algumas ações foram implementadas. "Em 60 dias, assinamos 112 convênios que já estão em fase de licitação pelos municípios. Obras em parceria do Governo do Estado com os municípios que somam mais de R$ 426 milhões em novas obras", afirmou Mirna.

Ela ressaltou a importância de monitorar os investimentos na área de logística e infraestrutura, que estão alcançando todos os 79 municípios do estado. “Todos esses investimentos focam na infraestrutura de qualidade, na manutenção e ampliação da malha viária, além de obras de infraestrutura urbana”, pontuou a adjunta.

Entre as metas com 95% a 100% concluídas estão: iluminação pública com LED solar na ponte do Passo do Lontra na Rodovia MS-184, primeira etapa da pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Santa Fé, em Rio Negro; urbanização e paisagismo na Orla da Cachoeira dos Diamantes, em Rochedo; recuperação e pavimentação asfáltica de trechos das rodovias MS-382, MS-345, MS-488, MS-270, MS-432, MS-166, MS-460 e MS-316.

Para 2024, outras metas estão em andamento, como a ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e expansão dos sistemas de esgotamento sanitário pela Sanesul, além da produção de unidades habitacionais e entregas de títulos de regularização fundiária pela Agehab.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, comentou sobre a importância do monitoramento. "Estamos com uma performance dentro da expectativa. Toda a equipe está mobilizada para garantir a eficácia das entregas para a sociedade. Essa avaliação nos orienta e permite ajustes necessários para cumprir o que foi pactuado", explicou.

As discussões técnicas, nesta fase dos Contratos de Gestão, são cruciais para aprimorar o gerenciamento de projetos e entender como as entregas podem beneficiar a população e melhorar o fluxo de informações. Segundo o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Nogueira, os resultados apresentados na reunião estão dentro do esperado e planejado.

"Faremos alguns ajustes contratuais, a pedido da Seilog, em especial nas ações do MS Ativo dentro da pasta, que tem se esforçado para viabilizar mais de 112 convênios. Isso certamente refletirá em melhorias significativas para os municípios", afirmou Thaner.

No final do ano, os resultados serão apresentados ao governador Eduardo Riedel em reunião com os secretários para balizar os novos contratos e projetos a serem executados em 2025 e apresentar os resultados obtidos em 2024 em todas as pastas.