Comitê de Combate às Arboviroses capacita colaboradores do TJMS

Divulgação

Buscando aprimorar e intensificar as ações de combate a doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, o Comitê Estadual de Combate às Arboviroses (Ceca), sob coordenação do desembargador Nélio Stábile, promoveu na manhã de sábado, dia 8 de fevereiro, um evento de capacitação voltado aos colaboradores responsáveis pelos serviços de limpeza e jardinagem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O treinamento foi no Plenário Criminal e contou com a palestra do chefe de serviços da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

Em alinhamento com o Ceca, o TJMS tem implementado diversas medidas para reduzir a propagação dessas doenças. Em dezembro do ano passado, foi implementado o "Dia de Combate às Arboviroses", que acontecerá mensalmente no quinto dia útil de cada mês. A campanha envolve uma força-tarefa de equipes de colaboradores responsáveis pelos serviços de limpeza e jardinagem em um esforço coletivo para identificar e eliminar criadouros de larvas dos mosquitos.

Nesta semana, foram realizadas ações nas instalações do Judiciário em Campo Grande e em várias comarcas do interior, como Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bonito, Batayporã, Itaporã, Nioaque, Paranaíba, Rio Brilhante e Sete Quedas.

Na capital, as atividades foram fiscalizadas por uma equipe da Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores (CECV), que constatou a necessidade de melhoria em determinados procedimentos e então desenvolveu o treinamento voltado aos funcionários que atuam na área, para que possam identificar e corrigir problemas relacionados ao controle de focos do mosquito transmissor.

Durante o evento, o coordenador do Ceca no TJMS, desembargador Nélio Stábile, destacou a importância do trabalho em colaboração com a Sesau, que, por meio da CECV, tem proporcionado suporte técnico e logístico essencial para aprimorar as ações de combate aos mosquitos transmissores das doenças.

“Se não cuidarmos do problema em nossa própria casa, não adianta reclamar do vizinho. No Parque dos Poderes, todas as instituições e poderes estão unidos em capacitações e vistorias para evitar a proliferação das doenças. Com a colaboração de todos, conseguiremos reduzir internações e óbitos, diminuindo a incidência das doenças. É fundamental a participação de órgãos governamentais e da sociedade”, destacou o magistrado.

“Nós, do Comitê da Saúde e do Comitê de Combate às Arboviroses, estávamos preocupados com a ocorrência de várias doenças. Fizemos um levantamento e promovemos a capacitação do pessoal de jardinagem e limpeza para evitar o acúmulo de folhas e água, a fim de combater a proliferação do mosquito e diminuir a incidência das doenças. O TJMS foi pioneiro no Parque dos Poderes ao realizar vistorias e identificar focos de criadouros de mosquitos para prevenir as transmissões, e essa é uma ação que será replicada em todos os prédios do Tribunal em Campo Grande e expandida para todo o Estado, incluindo todas as comarcas”, completou o desembargador.

Marcos Luiz de Oliveira, chefe do Serviço de Ações Intersetoriais e gerente de programas da CCEV, destacou em sua palestra a importância da colaboração entre órgãos e setores para um controle eficaz das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como chikungunya, zika e dengue. Ele alertou para os riscos dessas doenças e enfatizou que “o melhor agente de saúde que temos somos nós mesmos”, ressaltando que a falta de conscientização tem levado à perda de vidas e ao aumento da incapacidade.

“Se cada um de vocês se atentarem para olhar aqui dentro do TJMS, aquele mosquitinho que está lá, se estiver infectado, já vai transmitir a doença. Se não temos mosquitos, não temos transmissão de doenças. A conscientização está em 94%, mas o problema é que as pessoas não estão sensibilizadas o suficiente para agir”, disse.

Ele alertou para o risco de urbanização da febre amarela, ainda uma ameaça com casos registrados em 2025, e para o aumento de notificações em áreas da capital. Também destacou o risco de uma nova epidemia de dengue devido à circulação do sorotipo 3, não registrado desde 2007. A capacitação visou reforçar a importância da vigilância e prevenção dessas doenças.

“O Tribunal de Justiça vai servir de exemplo, implantando este programa de prevenção em todos os locais. Mas não adianta apenas o TJMS cuidar, se o vizinho não fizer a sua parte”, concluiu, ressaltando a importância da ação coletiva e da responsabilidade compartilhada para o controle da proliferação do mosquito.

Saiba mais – Criado em 15 de maio de 2019 pelo Decreto nº 15.226, o Comitê Estadual de Combate às Arboviroses (Ceca), presidido pelo Governador do Estado, tem caráter consultivo e deliberativo. Seu objetivo é auxiliar a Secretaria Estadual de Saúde (SES) na definição de políticas públicas de combate às arboviroses, acompanhar planos e programas de prevenção e tratamento, além de mobilizar a sociedade civil e articular esforços com órgãos governamentais e privados no enfrentamento das epidemias.