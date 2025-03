Comunidade de Camisão participa de roda de conversa sobre igualdade neste sábado

A comunidade do Distrito de Camisão, em Aquidauana, terá a oportunidade de participar do evento "Dialogando Igualdades", uma roda de conversa aberta ao público, neste sábado. O encontro ocorrerá na quadra da Escola Franklin Cassiano, a partir das 16h30, reunindo órgãos governamentais das áreas de saúde, assistência social e segurança pública.

A iniciativa é promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, com apoio do Promuse (Programa Mulher Segura da Polícia Militar) e da Secretaria Municipal de Administração (Semad), reforçando o compromisso da gestão municipal com a participação cidadã e a promoção da igualdade social.

O evento tem como objetivo principal aproximar a comunidade do poder público, oferecendo um espaço para a troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e encaminhamento de demandas locais.

A roda de conversa é uma oportunidade para que os moradores expressem suas opiniões e contribuam para a construção de um município mais justo, seguro e inclusivo.