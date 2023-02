Comunidade quilombola Família Cardoso recebe ação social e de saúde

Atendimento de moradores da região / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Nioaque divulgou nesta terça-feira (14), com apoio da Coordenadoria de Igualdade Racial e da Secretaria de Saúde, a ação social na Comunidade Quilombola Família Cardoso, conhecida também como Negros do Largo da Baía.

O Setor de Cadastro Único, Coordenadoria da Mulher e Mais Social também participaram das atividades com as famílias Cardoso e Romano, a junção núcleo familiar marcada por relações de parentescos e experiências que as aproximam.

Na área de Saúde foram realizados testes rápidos HIV, Sífilis, Hepatite B e C, e avaliações odontológicas; Mais Social, realizou Bazar Solidário; e Políticas Públicas voltadas para mulheres.