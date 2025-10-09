Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 17:00

Renda

Comunidades indígenas de Miranda concluem cursos de informática e hortaliças

Ações unem saber tradicional e tecnologia para fortalecer autonomia e geração de renda

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 14:18

Atualizado em 09/10/2025 às 14:21

Curso na comunidade mirandense / Divulgação

Entre os dias 6 e 8 de outubro, comunidades indígenas do município de Miranda participaram da conclusão de dois cursos voltados para a capacitação e o fortalecimento local. As formações ocorreram simultaneamente em duas aldeias e foram promovidas por meio de uma parceria entre o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, o Senar/MS e a Secretaria Municipal de Agricultura.

Na Aldeia Cachoeirinha, os participantes concluíram o Curso de Inclusão Digital – Informática Básica. O conteúdo abordou noções fundamentais sobre o uso do computador, como digitação, navegação na internet e ferramentas básicas para organização pessoal e profissional.

Já na Aldeia Argola, foi realizado o Curso de Hortaliças Medicinais e Aromáticas, com aulas práticas voltadas ao cultivo, manejo e uso de plantas tradicionais como alecrim, boldo, erva-doce, hortelã e manjericão, utilizadas para fins medicinais e culinários.

As capacitações contaram com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, que tem atuado para levar formações diversificadas às comunidades indígenas, promovendo autonomia, acesso ao conhecimento e valorização cultural.

