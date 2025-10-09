Comunidades indígenas de Miranda concluem cursos de informática e hortaliças

Ações unem saber tradicional e tecnologia para fortalecer autonomia e geração de renda
Curso na comunidade mirandense / Divulgação
Entre os dias 6 e 8 de outubro, comunidades indígenas do município de Miranda participaram da conclusão de dois cursos voltados para a capacitação e o fortalecimento local. As formações ocorreram simultaneamente em duas aldeias e foram promovidas por meio de uma parceria entre o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, o Senar/MS e a Secretaria Municipal de Agricultura.
Na Aldeia Cachoeirinha, os participantes concluíram o Curso de Inclusão Digital – Informática Básica. O conteúdo abordou noções fundamentais sobre o uso do computador, como digitação, navegação na internet e ferramentas básicas para organização pessoal e profissional.
Já na Aldeia Argola, foi realizado o Curso de Hortaliças Medicinais e Aromáticas, com aulas práticas voltadas ao cultivo, manejo e uso de plantas tradicionais como alecrim, boldo, erva-doce, hortelã e manjericão, utilizadas para fins medicinais e culinários.
As capacitações contaram com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, que tem atuado para levar formações diversificadas às comunidades indígenas, promovendo autonomia, acesso ao conhecimento e valorização cultural.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
Ação busca garantir limpeza e manutenção dos lotes
Esporte
Etapa Nascente Azul acontece em novembro e une corrida, natureza e turismo em um dos cenários mais belos do Brasil
Evento
Encontro Internacional reúne raridades de quatro países em celebração cultural sobre rodas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS