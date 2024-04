Concretagem na sobre o Rio Paraguai em Corumbá inicia às 17h de sábado

Obra recebe primeira etapa da concretagem / Saul Schramm/Governo do Estado

A partir das 17h deste sábado (13), terá início a primeira etapa da concretagem na obra de recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai, localizada em Corumbá, na BR-262. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), destaca a importância de alertar os motoristas sobre a interdição do tráfego no local, que ocorrerá por um período de 12 horas, iniciando no sábado e encerrando às 5h de domingo (14).

A escolha de realizar o serviço durante a noite visa minimizar o impacto para a população, considerando que o tráfego de veículos é menos intenso durante o período em que a ponte estará fechada para a concretagem.

O secretário Helio Peluffo enfatiza que essa interdição é essencial para garantir o pleno restabelecimento estrutural da ponte. "Essa obra é fundamental para assegurar a integridade estrutural da ponte", ressalta.

Em situações de extrema necessidade, como o trânsito de ambulâncias, serão fornecidos veículos de apoio designados para acompanhar a travessia, garantindo segurança e suporte adequado.

O titular da Seilog solicita a compreensão de todos os envolvidos, especialmente empresas de transporte coletivo, de cargas e moradores que dependem da ponte para se locomover, para que se programem adequadamente durante esse curto período de interdição.

A Agesul emitiu comunicado informando a interdição temporária a empresas de transporte de minério, órgãos estaduais e federais, incluindo a Prefeitura de Corumbá e Ladário, Polícias Rodoviária Federal e Militar, Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá, DNIT, Ministério Público Estadual, Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário de Corumbá e Ladário, e Marinha Brasileira.

*Com informações da Seilog e Agesul.