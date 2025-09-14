Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 14:19

Buscar

Últimas notícias
X
Segurança

Concurso da Polícia Civil reúne mais de 21 mil candidatos neste domingo em Campo Grande

Prova objetiva oferece 400 vagas para investigador e escrivão; portões abrem ao meio-dia

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 07:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Saul Schramm/Secom/Arquivo

O Governo de Mato Grosso do Sul aplica neste domingo (14) a prova objetiva do concurso da Polícia Civil, que vai selecionar agentes de Polícia Judiciária. Ao todo, 21.422 candidatos estão aptos para disputar 300 vagas de investigador e 100 de escrivão.

As provas serão realizadas em Campo Grande, em 18 locais diferentes. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, impreterivelmente, com início da aplicação 30 minutos após o fechamento. A duração será de cinco horas.

Leia Também

• Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público para efetivos

• UFMS abre inscrições para concurso público com 57 vagas para professores

• Prefeitura empossa novos servidores aprovados em concurso público

Conforme o Instituto Avalia, organizador do certame, os candidatos devem acessar o site www.avalia.org.br
para consultar e imprimir o Cartão de Informação, que traz os dados sobre o local de prova.

No dia da aplicação, é obrigatório levar documento oficial de identificação com foto (em versão física e conforme previsto no edital), caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e o cartão de informação impresso. Protocolos, cópias autenticadas ou documentos digitais que não sejam emitidos por aplicativo oficial do Governo Federal não serão aceitos.

Mais detalhes podem ser conferidos no edital publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 11.933, de 8 de setembro de 2025, disponível no Portal de Concursos do Governo do Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

MS está em alerta devido à baixa umidade do ar, segundo Inmet

Evento

Feira Livre de Jardim terá edição especial com música e gastronomia

On Track Summit MS 2025

Evento em MS conecta música, turismo, tecnologia e sustentabilidade em MS

A realização do evento ocorreu durante dois dias no Bioparque Pantanal

Cidades

Em uma semana, aplicativo Meu Detran MS alcança 13 mil downloads

Publicidade

Ações

Detran e parceiros se mobilizam para a Semana Nacional do Trânsito

ÚLTIMAS

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação

Meio Ambiente

Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo