Concurso da Polícia Civil reúne mais de 21 mil candidatos neste domingo em Campo Grande

As provas serão realizadas em Campo Grande, em 18 locais diferentes. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, impreterivelmente, com início da aplicação 30 minutos após o fechamento. A duração será de cinco horas.

O Governo de Mato Grosso do Sul aplica neste domingo (14) a prova objetiva do concurso da Polícia Civil, que vai selecionar agentes de Polícia Judiciária. Ao todo, 21.422 candidatos estão aptos para disputar 300 vagas de investigador e 100 de escrivão.

Conforme o Instituto Avalia, organizador do certame, os candidatos devem acessar o site www.avalia.org.br

para consultar e imprimir o Cartão de Informação, que traz os dados sobre o local de prova.

No dia da aplicação, é obrigatório levar documento oficial de identificação com foto (em versão física e conforme previsto no edital), caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e o cartão de informação impresso. Protocolos, cópias autenticadas ou documentos digitais que não sejam emitidos por aplicativo oficial do Governo Federal não serão aceitos.

Mais detalhes podem ser conferidos no edital publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 11.933, de 8 de setembro de 2025, disponível no Portal de Concursos do Governo do Estado.

