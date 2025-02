Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá está com inscrições abertas

Carnaval mais conhecido de MS / Foto: Arquivo PMC

As inscrições para o Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá 2025 estão oficialmente abertas. Neste ano, o concurso apresenta algumas mudanças importantes para tornar a competição ainda mais interessante e justa. A principal novidade é o aumento no número de premiados, com a divisão das categorias em “Luxo” e “Originalidade” e a ampliação da premiação para os cinco primeiros lugares, ao invés dos três habituais.

Essas modificações visam dar mais oportunidades de premiação, principalmente na categoria Originalidade, e intensificar a disputa na categoria Luxo, que promete ser ainda mais acirrada.

Além disso, um novo reconhecimento será entregue ao carnavalesco Claudinho Tasso, que, após conquistar o limite de sete vitórias em uma mesma categoria, receberá a premiação “Hors-Concours” durante o desfile de fantasias, previsto para o dia 27 de fevereiro, no ginásio do Corumbaense Futebol Clube, a partir das 19h30.

Inscrições e premiação

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até o dia 24 de fevereiro no Museu Casa do Dr. Gabi, localizado na rua Cuiabá, 1181, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h30. A participação só será válida com o preenchimento da ficha de inscrição e a entrega de todos os documentos exigidos pelo Edital, sendo proibida a complementação posterior da documentação.

Os vencedores da categoria Originalidade terão a chance de ganhar um total de R$ 20 mil, distribuídos entre os cinco primeiros lugares, sendo:



1º lugar - R$ 5 mil;

2º lugar - R$ 4,5 mil;

3º lugar - R$ 4 mil;

4º lugar - R$ 3,5 mil;

5º lugar - R$ 3 mil.

Na categoria Luxo, a premiação soma R$ 25 mil, com a seguinte distribuição:

1º lugar - R$ 6 mil;

2º lugar - R$ 5,5 mil;

3º lugar - R$ 5 mil;

4º lugar - R$ 4,5 mil;

5º lugar - R$ 4 mil.

Além disso, os carnavalescos que receberem a honraria “Hors-Concours” terão direito a um prêmio de R$ 5 mil.

Os prêmios em dinheiro serão pagos em até 60 dias após a realização do concurso, por meio de depósito na conta bancária indicada no momento da inscrição, com a incidência dos impostos cabíveis, como o Imposto de Renda (IR).

Organização do concurso

O Concurso de Fantasias é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Corumbá, realizada por meio da Fundação de Cultura de Corumbá. O Edital 004/2025 foi publicado no Diário Oficial do Município (DIOCORUMBÁ), detalhando todas as normas e informações necessárias para a participação.

As expectativas são altas para o desfile de 2025, que promete atrair grande público e celebração da cultura local.