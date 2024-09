Condutor de BMW deixa mulher grávida ferida em acidente em MS

Ta Na Mídia Naviraí

Motorista de BMW, de 29 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado e causar um acidente que deixou uma mulher gestante, de 31 anos. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 29, em Naviraí.

Ele estaria em alta velocidade no momento da colisão com o outro veículo de passeio.

Conforme detalhes do site Tá Na Mídia Naviraí, o motorista seguia pela Avenida Amélia Fukuda e em alta velocidade, acabou atingindo a traseira de uma Fiat Strada, onde estava a mulher grávida na condução.

Por conta do impacto ser tão forte, o veículo de luxo chegou a arrastar a picape por alguns metros. O condutor tentou fugir do local dando marcha ré, mas atingiu um caminhão que estava estacionado e, novamente, ao tentar sair, foi abordado pela Polícia Militar que deixava a delegacia.

Ainda segundo o site, foram encontradas quatro garrafas de cerveja aberta, vazias e espalhadas pelo console central, outras quatro garrafas de cerveja fechadas e espalhadas pelo assoalho e duas garrafas de vinho.

Testemunhas informaram que viram o rapaz bebendo em uma conveniência. Ele recebeu voz de prisão em flagrante devido aos evidentes sinais de embriaguez na condução do veículo automotor.

A gestante foi encaminhada para o hospital da cidade com dores nas pernas - ela estava na companhia da mãe no momento do acidente.