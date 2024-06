Condutor morre em colisão entre dois caminhões na MS-423

Corpo de Bombeiros foi acionado / Sidney Assis/Campo Grande News

Na madrugada deste domingo, 9, um trágico acidente ocorreu na MS-423, na região conhecida como Serra da Alegria, em Rio Verde de Mato Grosso, a 203 km de Campo Grande. Dois caminhões se envolveram em uma colisão, resultando na morte de um dos motoristas.

O acidente aconteceu quando o motorista identificado apenas como Pablo, de 25 anos, dirigia seu caminhão para carregar em uma fazenda. Ao passar por uma ponte, colidiu com a traseira de outro caminhão, que acabou caindo em um rio conhecido por ter muitas serpentes. Enquanto o caminhão afundava, o outro caminhoneiro, de 62 anos, conseguiu escapar ileso, saindo pela porta do passageiro e nadando até a margem do rio, sofrendo apenas pequenas escoriações.

Infelizmente, Pablo não teve a mesma sorte. Ele ficou preso nas ferragens da cabine do seu caminhão e morreu no local. O corpo foi retirado pelos bombeiros, segundo o site Campo Grande News.

Durante a investigação, foram encontradas latas de cerveja na cabine e em uma bolsa dentro do caminhão de Pablo. Momentos antes do acidente, ele havia discutido com uma funcionária do pedágio e furado a cancela. A polícia está apurando as circunstâncias do acidente.