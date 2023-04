Condutores de MS têm acesso a CNH Digital duas horas após renovação

Em Mato Grosso do Sul o condutor pode renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e acessar a CDT (Carteira Digital de Trânsito) em até 2 horas depois de passar pelo exame médico. A celeridade no processo se dá pelos avanços tecnológicos que o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) passou nos últimos anos.

A meta do diretor presidente da autarquia, Rudel Trindade, é modernizar cada vez mais os serviços, oferecer ferramentas práticas e cada vez menos burocráticos. “Não basta que nossos serviços sejam modernos, o mais importante é que eles sejam de fácil acesso. Temos hoje 95% dos nossos serviços nos meios digitais. Nós temos em MS a primeira Agência Digital do País. Mas nossos avanços não param por aí, pois é uma determinação do governador Eduardo Riedel, que a gente continue atuando por um Detran mais eficiente e mais próximo do cidadão”.

Em fevereiro, o marido da empresária Pauline Avesani, fez o agendamento para renovar a CNH. O processo foi tão descomplicado que ela fez questão de registrar isso por meio de mensagem enviada via redes sociais ao Detran. "Meu esposo foi renovar a CNH lá no Bosque dos Ipês. Só elogio! Foi atendido no horário. Foi bem rápido, em 40 minutos estava tudo certo e resolvido. Em pouco tempo a habilitação digital dele estava no celular, e parece que em uma semana chega lá em casa", avaliou.

O processo para renovação começa com a abertura do serviço diretamente no Portal de Serviços (https://www.meudetran.ms.gov.br/) com a escolha de renovação normal ou se é uma renovação para exercer atividade remunerada (EAR), seguida da emissão e recolhimento de guia, e agendamento dos exames, psicológico (quando o condutor exerce atividade remunerada) e médico. Condutores habilitados nas categorias C, D e E precisam passar pelo Exame Toxicológico.

Na Capital, dependendo da agência escolhida, é possível conseguir vaga para o mesmo dia. No dia e hora marcada é importante que o cidadão compareça com 30 minutos de antecedência para captura de imagem, e já tenha em mãos o questionário médico preenchido e assinado.

A CNH física é impressa em até 48 horas, sendo que o prazo de entrega pelos Correios, no endereço do condutor, é de 3 a 5 dias úteis. Para isso, é importante que o condutor mantenha seus dados pessoais como endereço, celular e e-mail atualizados no site do Detran. Sendo o endereço de e-mail fundamental para baixar a CDT (Carteira Digital de Trânsito).

A modernidade do sistema de TI do Detran-MS permite essa celeridade, por meio da integração da base de dados de MS com o sistema nacional, explica o diretor de Tecnologia da Informação, Robson Alencar. "Esses avanços vão sempre de encontro com a experiência positiva que o Detran deseja proporcionar aos seus clientes. Agilidade , facilidade e credibilidade".

CNH´s vencidas

Mesmo com a facilidade para renovar a CNH, Mato Grosso do Sul possui atualmente 285.081 documentos vencidos. Vale ressaltar que a condução de veículo com CNH vencida há mais de 30 dias, configura infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira.

Desse total, 139.532 são CNH´s vencidas há mais de cinco anos. De acordo com o Diretor de Habilitação, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, o processo de renovação para esses casos é diferente. “CNHs vencidas há mais de cinco anos, o condutor precisa fazer uma prova de atualização para a renovação”.