Conferência estadual das Cidades de MS acontece em junho

Nos dias 5 e 6 de junho, Campo Grande será palco da 7ª Conferência Estadual das Cidades de Mato Grosso do Sul, que acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. O evento reunirá 370 delegados eleitos e mais de 300 propostas apresentadas durante as conferências municipais realizadas em mais de 90% dos municípios do Estado.

Com o tema 'Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social', a conferência visa discutir e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano e regional, promovendo a participação social e mecanismos de cooperação entre os governos da União, Estado e Municípios.

Acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul participarão ativamente do evento, auxiliando na execução da conferência. Essa participação contará como hora-aula e poderá ser considerada parte do estágio obrigatório.

A conferência é um importante espaço para discussão e proposição de soluções para os desafios urbanos do Estado, como foi discutido em cada município, os quais elegeram os delegados que desempenharão um papel vital ao levar as demandas e propostas locais para as discussões em nível estadual, garantindo que a cidade seja ouvida e considerada em políticas mais amplas, fortalecendo a democracia governamental.

Para Tânia Marques, Ponto Focal do estado de MS e Coordenadora do Conselho Estadual das Cidades de MS, cada conferência tem mostrado o empenho dos gestores públicos municipais.

“É satisfatório ver como Mato Grosso do Sul está, pois já concluímos 95% das Conferências Municipais, isso mostra o comprometimento dos municípios com os prazos determinados pelo Conselho Nacional das Cidades/Ministério das Cidades, até por esse processo ser uma etapa preparatória para a Conferência Estadual”.

Ela acrescentou ainda que a realização visa a construção de políticas públicas eficientes, unindo o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada para discutir os problemas e desafios urbanos e, ainda definir o desenvolvimento das cidades, apresentando ideias e propostas inovadoras para o gestor público.

Por fim, as propostas e discussões da conferência estadual servirão de base para a etapa nacional, prevista para agosto em Brasília, onde serão debatidas políticas públicas de desenvolvimento urbano em âmbito nacional.

