Conferência sobre Afroturismo reúne 200 participantes

A I Conferência de Afroturismo de Mato Grosso do Sul, realizada na última semana (28 e 29 de março), reuniu cerca de 200 participantes, entre quilombolas, comunidades negras, líderes de terreiros, empresários, associações e representantes do trade turístico. O evento, organizado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul em parceria com o Sebrae e a consultoria Guia Negro, teve como objetivo debater os avanços do afroturismo no estado e traçar diretrizes para um plano estadual.

“Esta 1ª Conferência de Afroturismo de MS está dentro da nossa estratégia de inovação da oferta. Também lançamos no evento a marca ‘Isto É Mato Grosso do Sul - Afroturismo’, visando valorizar e posicionar esse segmento maravilhoso e empoderar toda a comunidade de MS”, salienta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur MS.

Como parte da programação da conferência, foram realizadas visitas técnicas a dois importantes quilombos da região: Quilombo Tia Eva e Furnas do Dionísio. As visitas proporcionaram um contato direto com as comunidades, permitindo a troca de experiências e o fortalecimento da identidade cultural e histórica desses territórios.

A coordenadora de Diversidade, Afroturismo e Povos Originários da Embratur, Tânia Neres, falou da importância de star presente no evento para ajudar a fortalecer as comunidades quilombolas. “Venho aqui representando a Embratur para dizer o quanto é importante falar sobre o protagonismo dessas comunidades, que elas existem, que fazem o turismo acontecer no estado de Mato Grosso do Sul e que precisam entender que o turismo gera emprego e renda”.

No Quilombo Tia Eva, localizada em Campo Grande, os participantes participaram de uma roda de conversa onde foi apresentada a história da chegada de Tia Eva e sua importância para a região. Os visitantes também conheceram a casa do Sr. Michel, que compartilhou relatos de suas vivências. O Sr. José Antorildo Batista de Arruda, mais conhecido por Toido, realizou um momento sagrado de benzimento trazendo uma experiência espiritual significativa para todos os presentes.

A história da Comunidade Quilombola Tia Eva está diretamente ligada à matriarca Eva Maria de Jesus, uma mulher escravizada que conquistou sua alforria por volta dos 50 anos de idade. No final do século XIX, migrou para Mato Grosso do Sul, onde exerceu diversos ofícios, incluindo de curandeira e parteira. Com seus próprios recursos, adquiriu terras e construiu a igreja de São Benedito, dando origem à comunidade. Desde então, a tradicional Festa de São Benedito, realizada anualmente em maio, celebra a cultura e a fé da comunidade. Para saber mais sobre o Quilombo Tia Eva, acesse: www.comunidadequilombolatiaeva.com.br

Furnas do Dionísio: cultura, gastronomia e natureza

A visita seguiu para a comunidade de Furnas do Dionísio, fundada por Dionísio Antônio Vieira, um ex-escravizado que chegou ao local em 1890 em busca de terras férteis. A comunidade ocupa uma área de 1.018 hectares no município de Jaraguari e é lar de cerca de 90 famílias que mantêm tradições culturais e econômicas, como a produção de rapadura e farinha de mandioca.

Durante a visita, os participantes ouviram histórias sobre a comunidade e conheceram Dona Maria, guardiã da memória local, que utiliza peneiras de taboca para registrar e preservar a história do quilombo. O grupo também teve a oportunidade de saborear um almoço tradicional e desfrutar de um banho refrescante numa cachoeira local.

Um dos momentos mais marcantes foi a apresentação da "pizza de rapadura", uma especialidade da comunidade, considerada um verdadeiro patrimônio gastronômico. Além disso, os jovens da comunidade realizaram uma expressiva apresentação da dança do Engenho Novo, reforçando a riqueza cultural da região. Para saber mais sobre o Quilombo Furnas do Dionísio acesse: https://www.instagram.com/quilombo.turismofurnas

Compromisso com o Afroturismo

Para Edson Moroni, gerente de Estruturação e Inovação da Oferta Turística da Fundtur MS, "o evento foi um sucesso. Conseguimos reunir comunidades e mostrar a força do afroturismo no Mato Grosso do Sul. Essa ação faz parte do programa Trilhar MS em diversificar a oferta turística do estado e o afroturismo tem sido uma das estratégias da diretoria de Desenvolvimento do Turismo de MS".

Para Geancarlo Merighi, diretor de Desenvolvimento do Turismo, "as visitas possibilitaram ver e analisar como tem sido o aspecto operacional para que a Fundação possa auxiliar em novas orientações. Furnas do Dionísio tem um grande produto que está bem estruturado".

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul segue o trabalho de fortalecer e promover o afroturismo como uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico e valorização da cultura afrodescendente. A conferência e as visitas técnicas reforçam o compromisso do estado em construir um turismo mais inclusivo, sustentável e que respeite a história e tradição das comunidades quilombolas.

“Vemos essa Conferência de Afroturismo como uma política pública e uma oportunidade de qualificação dos serviços ofertados, principalmente nas comunidades quilombolas. E é também um processo de escuta, onde as comunidades tem a oportunidade de falar”, avalia Vania Lucia Baptista Duarte, subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Estado da Cidadania (SEC).

Com a ampliação das iniciativas voltadas ao afroturismo, Mato Grosso do Sul dá um passo importante para se tornar um destino importante na valorização da herança afro-brasileira, oferecendo experiências autênticas e enriquecedoras para turistas e comunidades locais.