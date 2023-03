Conferências municipais de saúde discutem os rumos do SUS

Diversas cidades da região do Pantanal realizam neste fim de semana as conferências municipais de saúde. Os eventos vão embasar a 17ª Conferência Nacional de Saúde, marcada para 2 a 5 de julho. Estão marcadas conferências para Corumbá, Miranda e Bodoquena.

Os trabalhos são coordenados pelo CNS (Conselho Nacional de Saúde), juntamente com o Ministério da Saúde e ocorrem a cada quatro anos, com objetivo de envolver a população nas discussões sobre os rumos do SUS (Sistema Único de Saúde).

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, a Conferência será precedida por etapas municipais, estavam programadas para acontecer entre novembro de 2022 a março de 2023. Já as etapas estaduais e do Distrito Federal, serão realizadas de abril a maio de 2023.

As conferências locais são organizadas pelos Conselhos de Saúde, junto às respectivas Secretarias de Saúde. Ao final do processo, as deliberações aprovadas na 17ª Conferência Nacional de Saúde devem ser contempladas no próximo ciclo de planejamento da União e servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2024- 2027.

Organização

Conforme a Resolução nº 669 do CNS, publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União, a conferência será coordenada pelo presidente do CNS, Fernando Pigatto, e presidido pelo ministro da Saúde. A Comissão Organizadora é composta por representantes do conselho, no segmento de usuárias(os), trabalhadoras(es) e gestoras(es) do SUS, além de prestadoras(es) de serviços em Saúde. Outras comissões integram a organização como a de Comunicação, Informação e Acessibilidade; a de Articulação e Mobilização; a de Infraestrutura e Acessibilidade; a de Cultura e Educação Popular.