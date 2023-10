Confira a previsão da semana para Aquidauana

O Pantaneiro

Aquidauana deve voltar a sofrer com temperaturas acima da casa dos 40ºC, nesta semana, segundo o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS). Mesmo com o calorão, a meteorologia não destaca a possibilidade de pancadas de chuvas locais, devido à combinação de ar úmido e quente.

Segundo o órgão, são previstas temperaturas mínimas entre 23-28°C e máximas de até 41°C, entre terça-feira (3) e quinta-feira (5). A partir de quinta-feira (5), as temperaturas tendem a ficar mais amenas, devido ao avanço de uma frente fria de fraca intensidade, que podem diminuir as temperaturas máximas.