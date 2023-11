Confira a programação do Festival de Guavira de Bonito nesta sexta

Praça da Liberdade em Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou a programação da 19ª edição do Festival de Guavira. O fruto tradicional de Mato Grosso do Sul vira estrela na culinária.

Segundo o calendário, o evento acontece na Praça da Liberdade, a partir das 17h. Os moradores e turistas ainda podem prestigiar as banda com os Festeiros de MS e Maciel Correia e Ases do Pantanal.