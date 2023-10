Confira as vagas de trabalho para esta terça-feira em Aquidauana e Anastácio

Confira as oportunidades de trabalho

A Casa do Trabalhador oferece diferentes oportunidades de trabalho para Aquidauana e Anastácio. Os interessados devem comparecer no posto de atendimento presencialmente, para realizar a atualização do cadastro para verificação do perfil, com relação à vaga.

Vagas de trabalho atualizadas em 03/10/2022 para publicação.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Auxiliar de cozinha

01 Auxiliar de descarga de carvão

03 Auxiliar de linha de produção

01 Balanceiro de minério

01 Borracheiro

01 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cuidador de idoso

01 Empacotador a mão

01 Fiscal de operação

01 Garçonete

01 Líder de transporte e máquinas – Supervisor de transporte

01 Mecânico de manutenção

01 Operador de tratamento residual - Auxiliar de análise de subproduto

01 Supervisor de produção (Mestre de sederurgia)

01 Técnico de segurança do trabalho

VAGAS ESPECÍFICAS PARA PCD (Pessoas com Deficiências)

01 Analista de contabilidade

01 Assistente administrativo

01 Assistente de compras

01 Auxiliar de contabilidade

01 Auxiliar de cozinha

01 Auxiliar de produção

01 Auxiliar de serviços gerais

01 Capataz de fazenda

01 Recepcionista de hospital

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

03 Campeiro

01 Caseiro/Praieiro

01 Cozinheiro meio oficial

01 Empregada doméstica

01 Inspetor de manutenção (mecância)

01 Inspetor de qualidade (na indústria)

01 Operador de máquinas de construção civil e mineração

01 Técnico de planejamento e programação de manutenção

01 Técnico mecânico montador

02 Trabalhador Rural

01 Tratorista agrícola

Informações das vagas de trabalho por telefone:

A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

Importante:

Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 07:00 as 13:00 h.

Casa do Trabalhador: 3241-8867