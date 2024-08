Confira como opera o avião brasileiro KC 390 no combate ao fogo no Pantanal

Missão Pantanal: cabine do KC 390 / FAB

A Força Brasileira Brasileira (FAB) preparou um vídeo que demonstra a versatilidade do avião KC 390, cargueiro produzido pela Embraer. Esse avião, que atualmente disputa o mercado internacional, tem sido uma das armas na guerra contra o fogo no Pantanal.

O KC 390 chamou a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais civis que o acompanharam em sobrevoo do Pantanal, na última terça-feira. O gigante brasileiro também foi fundamental no transporte de doações e equipamentos para auxíliar a população do Rio Grande do Sul, durante o desastre climático de maio e junho. A FAB o utiliza em missões onde quer que seja chamada, como na Antártida.

Em campo

No último dia de julho, o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, visitou Corumbá para acompanhar de perto os esforços da Operação Pantanal II no combate aos incêndios que afetam a região. A operação, conduzida pelo Comando Conjunto Pantanal II, envolve as Forças Armadas em uma ação coordenada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A visita também contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, e do Comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. As autoridades participaram de um briefing conduzido pelo Comandante do Comando Conjunto, General de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, onde foram discutidos os desafios logísticos e operacionais enfrentados pelas equipes. A reunião incluiu representantes de diversos órgãos envolvidos na proteção do Pantanal e culminou na sanção da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.

Durante o evento, foram apresentados os resultados consolidados do primeiro mês de operações, que contaram com a participação diária de mais de 400 militares. Eles utilizaram recursos como 20 rastreadores, seis antenas, oito aeronaves, 25 embarcações e 64 viaturas. As forças mobilizaram aproximadamente 2.000 agentes e transportaram mais de 89 toneladas de equipamentos para a região. Foram realizadas 164 missões aéreas, com mais de 700 mil litros de água lançados sobre os focos de incêndio, além de 88 missões de reconhecimento terrestre, aéreo e fluvial. A logística incluiu ainda cerca de 1.500 hospedagens e 6.642 refeições para os brigadistas.

A comitiva encerrou a visita com um sobrevoo na região, onde puderam observar de perto os impactos dos incêndios e o trabalho das equipes de combate. A Operação Pantanal II continua sendo uma ação crucial para a preservação do bioma e para o controle dos incêndios, que ameaçam a biodiversidade e as comunidades locais.

*Com informalções da FAB