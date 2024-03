Confira o funcionamento dos Correios no dia 29

Serviço dos Correios / Joédson Alves/Agência Brasil

Neste feriado nacional da Paixão de Cristo, celebrado no dia 29 de março, as agências dos Correios estarão fechadas em todo o país. Entretanto, para garantir a continuidade do atendimento aos clientes, os Correios disponibilizam a Atendente Virtual CAROL, que estará disponível para auxiliar os usuários em diversas demandas.

No sábado, dia 30 de março, as agências que funcionam normalmente aos sábados estarão abertas para atendimento, incluindo atividades de entrega.

Para informações sobre endereços e horários de funcionamento das agências, os clientes podem consultar o site oficial dos Correios: [https://mais.correios.com.br/app/index.php](https://mais.correios.com.br/app/index.php).

Durante o feriado, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio de canais automatizados, garantindo o suporte necessário aos usuários. Os seguintes canais estarão ativos:

- Site dos Correios: Através da página do Fale Conosco, acessível pelo link [https://faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php](https://faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php).

- Telefones: Os números 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100 estarão disponíveis para atendimento.

- Chat Online: O chat dos Correios estará funcionando no endereço [https://www.correios.com.br/](https://www.correios.com.br/), permitindo que os clientes tirem dúvidas e obtenham informações.

Todos esses canais operam normalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado no próximo dia útil após o feriado, a partir das 8h.