Confira o que abre e o que fecha durante os feriados desta semana

Com os feriados desta quarta-feira (11), do Dia da Divisão do Estado e o dia da Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil), desta quinta-feira (12), os expedientes de Aquidauana devem sofrer alterações. Além disso, conforme a Portaria nº 113/2023, sexta-feira (13), é considerado ponto facultativo em todo o MS.

Veja o que abre e fecha em Aquidauana:

Supermercados e comércio

O Sindicato dos Empregados de Aquidauana informou que, na quarta-feira (11), o comércio deve funcionar até as 12h e na quinta-feira (12) não abrem. Na sexta-feira (13), os expedientes voltam ao normal.

Ainda conforme o sindicato, somente mercados e supermercados vão funcionar durante os feriados.

“Os trabalhadores nestes dias receberão horas extras e folga”, informa.

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O calendário dos feriados da federação informa que sexta-feira (13), as agências voltam a atender.

Correios

Os Correios não vão funcionar e não haverá atendimento presencial nas agências.

Detran-MS

O Detran -MS (Departamento Estadual de Trânsito) e suas agências não terão atendimento ao público, entre os dias 11 e 12.

Casa do Trabalhador

A Casa do Trabalhador não terá atendimento. O retorno das atividades será na sexta-feira (13).

Repartições públicas

Conforme a Portaria nº 113/2023, quarta-feira (11), quinta-feira (12) e sexta-feira (13), são dias considerados ponto facultativo em todo o MS. Com exceção dos órgãos considerados essenciais, como os vinculados à saúde e à segurança, que vão atuar em regime de plantão.

