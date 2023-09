Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia da Independência, em Aquidauana

O Pantaneiro

Confira o que abre e o que fecha no dia do feriado.

O feriado do Dia da Independência do Brasil será comemorado nesta quinta-feira (7), com isso, o funcionamento de alguns serviços de Aquidauana são alterados.

Comércio:

O comércio funciona de forma facultativa, portanto, fica a critério do empresário a decisão de abrir ou não, durante o feriado. Segundo a Federação do Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo (Fecomércio), os empresários que queiram abrir seu empreendimento têm que compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga a ser concedida, preferencialmente na semana seguinte.

Repartições Públicas:

Segundo a Secretaria de Administração, as repartições não terão expediente, entretanto, as unidades de serviços consideradas essenciais, como a saúde, que não tem aval para paralisação, funcionaram com escala de plantão.

Supermercados:

A Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS) informou que os supermercados poderão funcionar normalmente, contudo, os funcionários devem ter folga compensatória.

Agências bancárias:

As agências bancárias fecham e só retornam o atendimento normalmente na sexta-feira (8).

Correios:

Os Correios ficarão fechados no feriado de 7 de Setembro. A unidade de Aquidauana volta a funcionar no dia seguinte.

Polícia Civil:

A Delegacia de Polícia Civil funciona em escala de plantão normalmente no feriado 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana R. Luiz da Costa Gomes nº 555 - Bairro Alto Aquidauana.

Judiciário:

Não haverá expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Nessas ações, para serem iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter sido concretizado no período do plantão.

Desfile

A assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana informou que, na quinta-feira (7), acontecerá o desfile cívico-militar, organizado pela Prefeitura. O evento irá acontecer na rua Sete de Setembro e está previsto para iniciar às 8h.

Os nomes dos participantes do desfile serão divulgados nesta terça-feira (5), informa a Prefeitura.