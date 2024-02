Confira o resultado do concurso público de Porto Murtinho

Prefeitura do Município de Porto Murtinho / Divulgação

Foi divulgado no Diário Oficial do município o resultado do concurso público realizado pela Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Murtinho.

As provas objetivas foram aplicadas no dia 28 de janeiro. O concurso atraiu um número expressivo de participantes, com cerca de 1.710 candidatos inscritos. Eles concorreram a uma das 143 vagas ofertadas pelos dois órgãos públicos, demonstrando o alto interesse e a competitividade do processo seletivo.

