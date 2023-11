Confira o vai abrir e fechar em Aquidauana no feriado prolongado

O feriado de finados nesta quinta-feira dia (2) de novembro, é dia de folga para muitos trabalhadores, porém de ofício para tantos outros. Quem necessitar de certos serviços deve estar atento ao que abre e o que fecha, porque na sexta-feira (3), é ponto facultativo em alguns casos.

Supermercados e comércio em geral

O Sindicato dos Empregados de Aquidauana informou que, na quinta-feira (2), os supermercados irão funcionar até ao meio-dia e o comércio de um modo geral, funciona em acordo coletivo conforme determinação do dono do estabelecimento, o que também pode ter horário irregular. Na sexta-feira (3), o funcionamento de ambos retorna à normalidade.

Bancos fecham e boletos serão compensados

As agências bancárias ficaram fechadas nesta quinta-feira (2), segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O alerta é para as contas com vencimento nesta data, que poderão ser pagas no dia útil seguinte, na sexta-feira (3), sem cobrança adicional de multa e juros.

ECT

As agências dos correios também param neste feriado de finados, mas retornam com funcionamento em horário habitual na sexta-feira (3).

Serviço público municipal tará ponto facultativo na sexta



Os serviços da Prefeitura estarão em ponto facultativo nesta sexta-feira (3), quando as repartições municipais não prestarão atendimento ao público. Porém, a coleta de lixo ocorrerá normalmente por ser um serviço de essencial. Para quem necessitar de atendimento médico, a orientação é procurar um hospital da cidade, que terá atendimento 24 horas.