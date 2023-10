Confira os conselheiros tutelares eleitos em Porto Murtinho

Lista de candidatos / Divulgação

Assim como outros municípios de Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho elegeu novos representantes do Conselho Tutelar. As eleições aconteceram no último domingo, 1.

Confira os candidatos eleitos para conselheiro tutelar na cidade:

Robson Santana - 242 votos

Manoel - 235 votos

Donato - 184 votos

Gilson Sanabria - 171 votos

Pedro Paulo - 169 votos

Ao todo 1571 pessoas votaram, 3 votos em branco e 11 votos foram anulados.