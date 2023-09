Confira os próximos feriados em Mato Grosso do Sul

Divulgação

Primeiro feriado prolongado do segundo semestre de 2023, o 7 de setembro foi aguardado pela população que planejou desfrutar dos quatro dias de descanso junto a famílias e amigos.

Para aqueles que não conseguiram se preparar ou aproveitar este feriado, o Site Cidade das Vogais preparou uma lista com as próximas datas disponíveis.

O próximo feriado prolongado é a tão esperada “Semana do Saco Cheio”, que geralmente ocorre em meados de outubro e abrange os dias 11 e 12 de outubro, sendo o primeiro a comemoração à criação do Estado, e o segundo, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Neste ano, essas datas coincidem com a terça e quarta-feira no calendário, proporcionando um período prolongado de seis dias descanso para quem mora em Mato Grosso do Sul.

Confira o calendário de feriados e programe suas folgas ou viagens:

Outubro

11 de outubro (quarta-feira) – Criação de MS (feriado estadual)

12 de outubro (quinta-feira) – Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro (quinta-feira) – Finados (feriado nacional)

15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro (domingo) – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h)

25 de dezembro (segunda-feira): Natal (nacional)

31 de dezembro: (domingo): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14h)

Janeiro de 2024

1º de janeiro (segunda-feira): Confraternização universal (nacional)