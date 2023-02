Confira os serviços estaduais que abrem e fecham durante o Carnaval

Hemosul em Campo Grande / Divulgação Hemosul

As repartições do Governo de Mato Grosso do Sul terão expediente diferenciado para o atendimento ao público durante o período das festividades de Carnaval. Os serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, funcionam normalmente, cabendo aos gestores a organização de plantões e escalas.

O serviço público estadual volta às atividades normais na quarta-feira (22), a partir das 13h. Confira abaixo como será o funcionamento de alguns dos serviços prestados.

Bioparque

O Bioparque Pantanal estará de portas abertas para o público no sábado (18) e na segunda-feira (20), de manhã e à tarde. Já na terça-feira (21) e quarta-feira (22), o complexo não abrirá.

O ponto turístico funciona de forma excepcional neste sábado durante todo o dia, e vai receber o público com visitas agendadas antecipadamente pelo site oficial (bioparquepantanal.ms.gov.br).

Já na segunda-feira (20), como já é feito nos demais dias, o ponto turístico irá receber os visitantes agendados e disponibilizará vagas limitadas para cadastro local. Serão 400 vagas para cadastro a partir das 8h e mais 600, a partir das 13h30.

Cultura

O Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho fecha entre sábado (18) e terça-feira (21), reabrindo na quarta-feira (22), às 13h. O prédio fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559.

A Casa do Artesão funcionará no sábado (18), das 8h às 13h e reabre na quarta-feira (22), às 13h. A Casa funciona provisoriamente na Morada dos Baís, que fica na Av. Noroeste, 5.140 na esquina com a Av. Afonso Pena.

A Biblioteca Estadual Isaías Paim funciona no sábado (18), das 8h às 14h e reabre na quarta-feira (22), às 13h. A Biblioteca fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, Centro.

O Marco (Museu de Arte Contemporânea) passa por reparos técnicos nas salas de exposições e por isso continua fechado para visitação. O museu fica na Rua Antônio Maria Coelho, Parque das Nações Indígenas, 6000.

Hemosul

O Hemosul Coordenador de Campo Grande, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro, abre neste sábado (18) das 7h às 17h para receber doações de sangue. O funcionamento será normal na segunda-feira (20), das 7h às 17h. O local fecha na terça-feira (21) e reabre na quarta-feira (22), às 13h.

As doações também podem ser feitas na Santa Casa e no HRMS (Hospital Regional), que vão funcionar na segunda-feira (20) das 7h às 12h e estarão fechadas entre os dias 22 e 23. Já as unidades de Três Lagoas e Dourados vão funcionar na segunda-feira (20), das 7h às 12h, e retornam com o atendimento na quinta-feira (23).

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o período do Carnaval. As emissões de guias para pagamentos deverão ser realizadas pelo site da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda). O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (22), às 13h.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e suas agências não terão atendimento ao público nos dias de ponto facultativo, segunda-feira (20) e terça-feira (21).

Na quarta-feira (22) o atendimento presencial nas agências da Capital e do interior do Estado será em horário diferenciado. Porém, o Detran-MS reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis nos meios digitais, no site www.meudetran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran MS.

Confira os horários de atendimento do Detran na quarta-feira (22):

Shopping Bosque dos Ipês - 13h às 19h

Shopping Campo Grande - Em reforma

Pátio Central Geraldo Garcia - 13h às 16h30

Rede Fácil - 13h às 16h30

Detran (sede) - 13h às 16h30

Interior - 13h às 16h30

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500, no interior.

Unidades do Fácil

As unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão permanecem fechadas na segunda-feira (20) e terça-feira (21), e voltam a funcionar na quarta-feira (22), às 13h.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) não realizará atendimento nos dias 20 e 21 de fevereiro e retorna com o funcionamento na quarta-feira (22), às 13h.

Os candidatos têm a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores ”, basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, marcar o dia e o horário, e posteriormente comparecer à agência, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773.