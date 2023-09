Confira programação de aniversário de 245 anos de Ladário

Monumento histórico de Ladário / Prefeitura municipal

Também no coração do Pantanal sul-mato-grossense, Ladário comemora neste sábado, 2, o aniversário de 245 anos de fundação. A prefeitura organizou um desfile cívico-militar, com início programado para às 16h, na Avenida 14 de Março.

Um palanque oficial será montado ao lado do Coreto, onde todas as autoridades civis e militares estarão posicionadas para assistir o desfile.

Confira a ordem da programação:

1 - MARINHA

2 - EXÉRCITO

3 - AERONÁUTICA

4 - POLÍCIA MILITAR

5 - POLÍCIA AMBIENTAL

6 - BOMBEIROS

7 - PREV FOGO

8 - UNIDADE REGIONAL DE PERÍCIA E IDENTIFICAÇÃO DE CORUMBÁ / INSTITUTO NOVO OLHAR PRÓPRIA

9 - CEMEIS: NEUZA ASSAD, MARIANO E PADRE ERNESTO

10 - APAE

11 - E.M. EDUARDO MALHADO

12 - E.M. RURAL MARIA ANA RUSO

13 - E.M. IRMÃ RÉGULA

14 - E.M. MARQUÊS DE TAMANDARÉ

15 -AAPPIL

16 - SEC. ASSIST. SOCIAL

17 - SENAI

18 - ESCOLA SHALON EL SHADAY

19 - E.M.FAROL DO NORTE

20 - ORDEM DEMOLAY

21 - E.M. NELSON MANGABEIRA

22 - LIONS

23 - IFMS

24 - E.M. 17 DE MARÇO

25 - COLÉGIO SÃO MIGUEL

26 - E.M. FRANCISCO MENDES SAMPAIO

27 - E.E 2 DE SETEMBRO

28 - E.E. LEME DO PRADO

29 - SEC. SAÚDE

30 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE

31 - ACADEMIA RISE

32 - IGREJA BATISTA ALTA FLORESTA

33 - FUNDAÇÃO DE TURISMO

34 - ANJOS DOURADOS / FUNDACAO DE CULTURA

35 - ASSOCIAÇÃO DOS BOLIVIANOS

36 - E.M. PROF. JOÃO BAPTISTA

37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / NÚCLEO DE INCLUSÃO

Após o desfile cívico-militar teremos dois shows. Primeiro teremos um regional, que foi dado pelo Governo do Estado, começando às 21h, com o cantor Loubet.

E logo após, para encerar a noite teremos o show regional da dupla George Henrique e Rodrigo.