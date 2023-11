Congresso Jurídico do curso de Direito da UEMS começa hoje em Aquidauana

O Pantaneiro

Nesta quarta-feira (22), começa o 1º Congresso Jurídico do Curso de Direito da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana.

O evento será no Plenário Estevão Alves Correa na Câmara Municipal de Aquidauana.

As inscrições foram encerradas e o auditório promete estar lotado de estudante e operadores do Direito.

Segundo o cronograma, a abertura será às 19h, com palestra de Julian Gonçalves da Silva, tabelião do cartório de Terenos. Das 21h às 22h, tem palestra com o juiz de Direito, Giuliano Máximo Martins.